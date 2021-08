"Leggende: tre racconti teatrali per il recupero di antiche storie quasi dimenticate"

Il progetto "Leggende" ritorna per la quinta volta ad animare l'estate della Val d'Ayas. Dal 21 al 23 agosto 2021, andranno in scena tre racconti teatrali per il recupero di antiche storie quasi dimenticate: tre serate, proposte dalle Amministrazioni comunali di Brusson, Ayas e Challand-Saint-Anselme, in collaborazione con il Consiglio regionale della Valle d'Aosta, che riecheggiano atmosfere dei tempi passati, delle “veillà” in cui ci si riuniva e si raccontavano storie.

Riproponendo la fortunata formula che unisce la valorizzazione della cultura popolare dei borghi e dei villaggi della Val d'Ayas con la promozione turistica del territorio, sono state ideate tre rappresentazioni teatrali, che inizieranno alle ore 21 e si svolgeranno in diverse località: sabato 21 agosto a Challand-Saint-Anselme, nel padiglione di località Quinçod, domenica 22 a Brusson in località laghetto, lunedì 23 ad Ayas, a Plan Villy di Champoluc (dietro l’edificio di Monterosa Terme).

L'ingresso è gratuito ma sarà necessario prenotarsi per ogni singolo evento nei comuni di competenza: all'Ufficio turistico di Challand-Saint-Anselme (tel. 0125.965003), all'Ufficio segreteria del Comune di Brusson (tel. 0125.300132 - interno 7) e tramite il sito internet www.visitvaldayas.it per Ayas. L’accesso alle aree sarà consentito previa presentazione del Green Pass.

Il Teatroallosso, nato nel 2008 da un’idea dell'attore e regista Nicola Cazzalini, è una compagnia teatrale che si dedica al teatro per l’infanzia, per ragazzi e famiglie, con produzioni e progetti rivolti a stagioni teatrali, scuole, biblioteche e centri culturali, attraverso spettacoli, narrazioni e laboratori curati con particolare attenzione ad un linguaggio naturale, scintillante di ironia, astrazione e piccoli incanti. Ad oggi Teatroallosso è presente con la propria identità e attività in tutto il territorio nazionale attraverso solide collaborazioni con realtà nazionali ed internazionali.

La Compagnia Omphaloz è nata dall'incontro tra Monica Vignetti, attrice, acrobata aerea, cantante, e Guillaume Hotz, commediante, acrobata, clown; nel 2013 la Compagnia si mette in moto, creando numeri e spettacoli, continuando a studiare per affinare le competenze, partecipando a diversi festival ed eventi nazionali e internazionali.