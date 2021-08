Confcommercio ringrazia amministrazione di Courmayeur per le agevolazioni Tari

Apprendiamo con grande piacere la decisione presa dal Consiglio Comunale di Courmayeur che ridurrà del 100% le utenze domestiche e del 50% la quota variabile della Tari. La concretezza di tale decisione rappresenta un valido sostegno sia per le famiglie ma anche per le attività produttive.

“Siamo onorati di apprendere che tale provvedimento vada ad agevolare le nostre imprese – commenta Graziano Dominidiato Presidente Confcommercio VdA – questa decisione rappresenta un aiuto concreto al tessuto economico del territorio già ampiamente colpito e bastonato da una crisi non solo sanitaria ma anche e soprattutto economica”. “Tale importante e positiva notizia – commenta Edoardo Melgara referente di Confcommercio VdA per Courmayeur – rappresenta un input positivo in questo momento storico per tutti gli operatori del territorio di Courmayeur e per tale motivo colgo l’occasione di ringraziare il Sindaco e tutta la Giunta per aver accolto la voce di tutti gli addetti del settore turistico – termina Melgara”. L'attuale situazione economica richiede di adottare ogni atto per venire incontro agli operatori e per questa importante scelta concreta ringraziamo espressamente il Sindaco di Courmayeur.Fare network in questo momento significa riuscire a risalire la china con meno difficoltà.