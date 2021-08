Stato di agitazione dei lavoratori della GSA Trafoto Monte Banco

“Abbiamo compiuto molteplici passaggi di interlocuzione con l'azienda – dice il segretario regionale FIT CISL Domenico Crea - sforzi che, purtroppo, non hanno portato ad alcun risultato. La nostra richiesta di un adeguamento salariale sulla paga base, ormai fermo dal 2010 e non più aggiornato al caro vita, è rimasta inascoltata. Dopo quanto emerso dall'assemblea degli iscritti, come da proposta fatta in data 23 luglio 2020, la Fit Cisl Valle d’Aosta si trova costretta ad organizzare questa forma di protesta dei lavoratori del servizio anticendio e primo soccorso al Tunnel del Monte Bianco”.

“Essendo il servizio fornito essenziale per una realtà strategica quale una galleria che risulta essere di confine tra Italia e Francia, - conclude Crea - i lavoratori in servizio risultano di fatto precettati, ma l’intento è quello di evidenziare all’opinione pubblica, per il tramite degli organi di informazione, questa situazione decisamente grave".

L'agitazione è stata indetta "quale ultima forma funzionale a fare rientrare dalla propria linea la GSA, conclusiva azione di apertura prima della prospettiva dello sciopero".