Questa notte torniamo a riveder le stelle

E’ un attimo: il punto luminoso scivola via sulla sfondo nero del firmamento, lasciando alle sue spalle una pallida scia che sembra solcare il cielo e offendere il buio, per puoi svanire lentamente. A noi dà veramente l’impressione che una stella abbia lasciato la sua sede abituale per cercare un luogo diverso.

In realtà il noto fenomeno, pur definito delle stelle cadenti, non c’entra per nulla con le stelle; una minuscola scheggia di pietra, un granello di polvere che incontra il nostro pianeta ad altissima velocità è in grado di produrre nell’atmosfera una scia maestosa e brillante.

Ma viene spontaneo chiedersi: da dove viene questa polvere interplanetaria?

La risposta è molto semplice: proviene, molto spesso, anche se non sempre, dalle comete.

(Cliccare sulla foto di Guido Cossard per vedere la stella cadente)

Le comete sono delle enormi palle di ghiaccio (ghiaccio sia di acqua che di anidride carbonica) con una piccola percentuale di elementi più pesanti e alcune molecole complesse.

Ogni volta che una cometa si avvicina al Sole si scioglie parzialmente o, più tecnicamente, sublima, cioè passa direttamente allo stato solido a quello gassoso.

Così facendo l’astro chiomato abbandona sulla sua orbita parte degli elementi più pesanti, lasciando il segno del suo passaggio, come in una fiaba cosmica di Pollicino.

Quando la Terra, nel suo lento rivolvere attorno al Sole, passa nei pressi di un’orbita cometaria, attrae con il suo intenso campo gravitazionale parte di questa polvere cosmica: in questo modo le particelle di polvere impattano con l’atmosfera e così facendo producono, in periodi ben precisi dell’anno, una fitta rete di scie che solcano il cielo, popolarmente chiamate stelle cadenti, ma il cui nome corretto è meteore.

Nell’antichità, quando il fenomeno non era spiegato, l’evento terrorizzava gli uomini, ed era compreso in tutta una serie di fenomeni celesti, con le eclissi, il passaggio delle comete, l’esplosione di nove e supernova, che contribuivano a tenere viva l’attenzione dell’uomo nel confronti della volta celeste. Una descrizione dei principali fenomeni si può trovare nel libro Cieli Perduti (Guido Cossard, Cieli Perduti. Archeoastronomia: il cielo degli antichi, UTET).

In particolare le Lacrime di San Lorenzo derivano dalla cometa periodica chiamata Swift-Tuttle, che impiega ben 133 anni per compiere un giro completo intorno al Sole.

Il nome Lacrime di San Lorenzo deriva dal fatto che esse sono visibili nelle notti vicine al giorno dedicato al Santo e che, nella tradizione popolare, ne rappresenterebbero le lacrime, visto che San Lorenzo è stato martirizzato.

I n realtà, nonostante il fenomeno sia osservabile anche durante la notte di San Lorenzo, il momento migliore per la sua osservazione cade nella notte tra l’11 e il 12 agosto, quando le stelle cadenti raggiungeranno il picco, che in teoria, sotto un cielo veramente buio, potrebbe portare alla visibilità di 60 meteore all’ora. Il cielo però deve essere esente da inquinamento luminoso, perché la maggior parte delle scie è molto debole e, quindi, osservabile solo sotto cieli molto bui. Il momento migliore cade tra la mezzanotte e l’alba.

Tutti noi possiamo osservare facilmente le stelle cadenti sotto un cielo scuro: non servono strumenti ottici e se si dispone di una macchina fotografica che consente foto a lunga posa, si possono anche fotografare. Si consiglia la posa B con periodi di posa da 15 a 30 secondi (pose più lunghe solo con cieli estremamente bui, ma si vedranno le tracce delle stelle)

Indispensabili sono sia il cavalletto che il flessibile per lo scatto, in modo da non muovere la macchina nel momento dello scatto.

Alcuni consigli: è meglio portarsi una sdraio, perché l’osservazione risulta molto più agevole rispetto alla posizione eretta; gli occhi richiederanno un certo tempo di adattamento e quindi, nei primi 10-15 minuti, è possibile che non si veda molto.

Infine va detto che, a dispetto dell’attribuzione popolare del fenomeno, il nome corretto delle piogge di stelle cadenti è attribuito in base alla costellazione nella quale si trova il radiante, cioè il punto del cielo dal quale sembrano provenire tutte le scie.

Nel caso delle stelle cadenti di agosto il radiante si trova nella costellazione di Perseo e, per questo motivo, esse scientificamente prendono il nome di Perseidi.