Per Pd VdA con sentenza casino Corte Conti entra nell'agone politico

"Il PD - si legge in una nota del Commissario Pd VdA, Umberto D'Ottavio - vuole contribuire ad una soluzione positiva e lo farà dando il suo contributo politico e programmatico. Lo farà in autonomia e in collaborazione con le componenti del PCP, attraverso gli eletti che fanno riferimento al nostro partito, con l'obiettivo di rilanciare la maggioranza consiliare".

Infine, per il commissario "Non è questo il momento di crisi al buio, soprattutto di fronte da un lato ai rischi di ripresa della pandemia e dall'altro all'occasione positiva che tutte le Regioni stanno affrontando offerta dal PNRR".