Vodafone in ripresa grazie al 5G e non solo

I dati relativi all'andamento di Vodafone già nel 2020 non erano affatto incoraggianti: una continua perdita di terreno e, quindi, di clienti, che andava via via crescendo. Al 30 giugno dell'anno scorso, infatti, Vodafone registrava una perdita pari a 1,2 miliardi di euro (6,5%).

Senza ombra di dubbio lo scoppio della pandemia mondiale da Covid-19 ha giocato un ruolo fondamentale, ma anche l'introduzione di nuovi brand (Iliad, ho) hanno sicuramente contribuito a questo calo. Calo che, ad oggi, sembra essersi arrestato.

La ripresa di Vodafone nel 2021

Finalmente, come anticipato, Vodafone sta registrando una lenta ripresa dopo un periodo lungo almeno un anno in cui sembrava non esserci luce in fondo al tunnel. A concorrere alla ripresa del colosso della comunicazione ci sono stati diversi fattori: da una parte l'introduzione di performance sempre più efficienti, come quelle relative alla banda larga e alla tecnologia 5G Vodafone , dall'altra la ripresa dei servizi di roaming internazionale. In particolare quest'ultimo aspetto è sicuramente legato all'allentamento delle misure di contenimento del virus, che hanno permesso a migliaia di turisti, italiani e stranieri, di ricominciare a spostarsi. Rispetto al 2020 la crescita dei ricavi derivanti dai servizi di roaming si attesta al 56%.

La maggiore affidabilità della rete 5G ha infatti fatto la differenza, sia in termini di servizi offerti che di attrattiva per i nuovi clienti. Basti pensare che le città coperte dal 5G in Italia sono già 25, e i Comuni che beneficiano della rete FWA più di 5.500.

A ciò si aggiunge il lancio dei nuovi servizi Vodafone, ovvero Vodafone Open e GameNow, rispettivamente un servizio di prova gratuita dei servizi offerti e un piattaforma dedicati agli utenti 5G per il cloud gaming.

Benché non largamente pubblicizzata, anche la scelta green di Vodafone di utilizzare esclusivamente energia proveniente da fonti rinnovabili può avere influito sulla scelta dei consumatori.

I dati della risalita

Se, come detto, durante il corso del 2020 i dati sulla crescita di Vodafone erano nettamente negativi, la musica sembra essere totalmente cambiata già a partire dai primi mesi del 2021.

Solo nel primo trimestre del 2021 il numero dei nuovi clienti ha raggiunto i 3 milioni, con un aumento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente pari all'1,5%. Tra questi, ne fanno parte anche i clienti che hanno scelto la linea fissa ad alta velocità, una esigenza probabilmente dettata anche dalla crescente attenzione verso lo smartworking o la possibile e temuta prospettiva di un altro anno di didattica a distanza per gli studenti.

Relativamente al secondo trimestre, invece, torniamo a fare riferimento alla ripresa del turismo in Italia. Uno dei dati che colpisce di più per quanto riguarda la ripresa di Vodafone è infatti legato al roaming, ovvero alla copertura assicurata agli stranieri (perlopiù turisti) nel nostro paese. La ripresa del turismo, seppure tiepida e contingentata, ha fruttato ricavi che superano di poco il miliardo di euro (1.076 miliardi per l'esattezza). Il calo globale appare del 3,6%, e comunque si può considerare positivo in relazione al calo del 7,8% dell'anno scorso nello stesso periodo.

In conclusione, dati alla mano si parla di una ripresa evidente, specialmente nel capo dei ricavi per servizi (+ 3,3%, equivalenti a 9,3 miliardi di euro), sia nel segmento consumer che in quello business.