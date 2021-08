Cgil-VdA contro sanzioni Green Pass 'discriminatorie per scuole e università'

La maggior parte del personale scolastico è vaccinato e per questo motivo la Flc Cgil della Valle d'Aosta ritiene che "nella scuola la copertura vaccinale del personale debba andare insieme a tutte le altre misure di protezione per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori".

La Flc reputa che "il ricorso al 'green pass' obbligatorio nelle scuole e nelle università, sia un atto fortemente discriminatorio: non accettiamo penalizzazioni per i lavoratori e scarichi di responsabilità sui dirigenti scolastici e, soprattutto, riteniamo che i tamponi dovranno essere gratuiti per studenti e lavoratori".



La Cgil attacca l'assessore regionale all'Istruzione, Luciano Caveri (foto a lato), che in un tweet aveva sostenuto la necessità che il costo di eventuali tamponi alternativi alle vaccinazioni non ricada sulla collettività. "Non è pensabile che sia giusto che i lavoratori si paghino i tamponi, primo perché la sicurezza è un costo a carico del datore di lavoro, secondo non è accettabile che si venga sanzionati per scelte individuali quando le scelte di governo, che sia nazionale o regionale, si rivelano solo come la volontà di scaricare tutte le responsabilità dell'attuazione dell'obbligo del 'green pass' sulle scuole ovvero sui dirigenti scolastici che verranno ulteriormente caricati di adempimenti e responsabilità".

Per la Cgil, "alla scuola non servono misure sanzionatorie, ma un potenziamento delle scarse risorse messe in campo per affrontare la riapertura di settembre".

Per questo, la segreteria regionale della Flc lancia l'allarme: "L'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 si prospetta ancora più critico di quello dello scorso anno" perché "nulla si conosce del nuovo protocollo per la sicurezza nelle scuole" e degli "interventi per voler mantenere realmente la scuola in presenza a iniziare dalla garanzia del distanziamento, alla riduzione del numero di alunni per classe, dal nodo dei trasporti alla gestione delle quarantene, dall'organizzazione di screening costanti alla garanzia del tracciamento. Tutte misure necessarie, queste, dal momento che il virus si diffonde in modo sempre più veloce e in fasce d'età inferiori che non potranno essere vaccinate".



Oltre alla Flc, anche la Funzione Pubblica Cgil chiede "se l'obbligo per tutto il personale scolastico del 'green pass' è allargato anche al personale amministrativo, tecnico e ausiliario che, nella nostra regione, non è personale scolastico come nel resto d'Italia, ma appartiene al comparto pubblico. Come si muoverà l'Amministrazione? Chiederà il 'green pass' per questi lavoratori creando una disparità di trattamento con gli altri lavoratori del comparto? Cambierà mansione al personale non vaccinato delle scuole creando altre difficoltà?".