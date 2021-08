Saint-Vincent: Scuole medie traslocano per ristrutturazione

La giunta regionale ha approvato la concessione gratuita per nove anni al Comune di Saint-Vincent di una porzione dell'edificio di proprietà regionale in via monsignor Alliod, da destinare a scuola media e alle attività connesse.

La concessione consentirà una riorganizzazione degli spazi a servizio della scuola media in vista dell'imminente avvio degli interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell'attuale sede.

Ed è invece prevista per il mese di giugno del 2022 la consegna della nuova scuola di frazione Moron di Saint-Vincent. Con delibera comunale d'urgenza l'edificio era stato abbattuto nel 2018 perchè in palese violazione delle norme antisismiche e i lavori per la costruzione della nuova struttura erano iniziati nel 2019, con tempi di realizzazione entro febbraio 2022.