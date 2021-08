Stelle e musica nelle serate 'celesti' all'Osservatorio di Saint-Barthélemy

Come Dante nell'ultimo verso della Divina Commedia si torna a riveder le stelle all'osservatorio di Saint-Barthélemy. Da martedì 10 a venerdì 13 agosto appuntamento con la rassegna 'Étoiles et musique', quattro serate alla scoperta delle stelle cadenti.



Per ciascun appuntamento, la Fondazione Clément Fillietroz Onlus propone due attività distinte: l'esclusivo spettacolo al Planetario, per scoprire grazie a uno dei cieli digitali più belli d'Italia la natura dello sciame delle Perseidi, le meteore popolarmente note come "le lacrime di San Lorenzo", in programma alle 20.30, 21.30 e 22.30, con durata di 30 minuti e massimo 30 posti disponibili per ogni turno, e la visita guidata notturna con l'osservazione del cielo a occhio nudo che si svolgerà alle 21.30, 22.30 e 23.30, durata un'ora, fino a un massimo di 100 posti disponibili per ogni turno.

I visitatori sceglieranno il proprio posto nell'ampio giardino all'aperto rispettando le norme in vigore sul distanziamento interpersonale, l'igienizzazione delle mani e l'utilizzo delle mascherine. Occorrerà dunque attrezzarsi di coperte e plaid per sedersi sul prato ad ammirare il cielo buio di Saint-Barthélemy, primo e finora unico Starlight Stellar Park in Italia, riconosciuto dall'Unesco.

Gli interessati possono prenotare lo spettacolo, la visita guidata notturna o entrambe, selezionando attività e orario dal menù a tendina della sezione Prenotazioni del sito www.oavda.it .

Lo spettacolo al Planetario è confermato anche in caso di maltempo, mentre la visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico si svolge esclusivamente in caso di condizioni meteorologiche favorevoli: i partecipanti sono tenuti a visitare il sito dove sarà riportato se l'osservazione del cielo è confermata entro le 19.00 di ciascuna serata. L'ingresso è a pagamento per le persone al di sopra dei 6 anni: sono richiesti 5 euro per assistere allo spettacolo e 10 euro per la visita guidata notturna.