Alla Cittadella dei Giovani il cortometraggio tutto valdostano 'L'urna'

Sarà il grande schermo, martedì 10 agosto, il protagonista alla Cittadella dei giovani di Aosta.

l laboratorio cinematografico Cactus Lab, tenutosi nel mese di luglio e conclusosi lunedì 2 agosto, presenta alle 18,30 il prodotto dei suoi cinque incontri nella forma di un cortometraggio intitolato "L'urna", interpretato e ideato dai dieci ragazzi che hanno partecipato al workshop.



Quella di martedì sarà anche l'occasione per presentare, per la prima volta ad Aosta, una selezione dei migliori cortometraggi per bambini e famiglie proiettati durante la selezione ufficiale del Cactus International Children's and Youth Film Festival.