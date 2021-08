R. Donzel, (Area Democratica), 'verifica di maggioranza regionale entro settembre

"Non sarebbe serio riconvocare un Consiglio regionale senza aver fatto la verifica di maggioranza e scaricando responsabilità politiche su chi non accetta di continuare a lavorare con gli occhi bendati". E' quanto ha affermato oggi lunedì 9 agosto il coordinatore di Area Democratica-Gauche Autonomiste, Raimondo Donzel, aggiungendo su un post pubblicato sulla pagina Facebook che "il tentativo (della maggioranza autonomista ndr) di isolare le consigliere Erika Guichardaz e Chiara Minelli è ampiamente fallito" perché "larga parte dei sostenitori e dei simpatizzanti del Progetto Civico Progressista, nonché i tavoli di lavoro, si sentono rappresentati proprio dalla voce delle due consigliere".



Area Democratica forma, insieme al Partito Democratico di cui è un'associazione interna e insieme a Rete Civica, il Progetto civico progressista-Pcp. Da metà maggio, con le dimissioni da assessora all'Ambiente e ai Trasporti di Minelli e da presidente della quinta commissione Servizi sociali di Guichardaz, si è aperta una crisi di giunta mai arrivata a soluzione. Donzel ricorda che "il presidente della Regione Erik Lavevaz a gennaio promise incontri periodici con le forze politiche per affrontare i nodi più delicati del programma: incontri, salvo un episodio con scena muta dei consiglieri Uv e autonomisti, zero". L'ex segretario regionale del Pd ed ex assessore regionale aggiunge che "parlare dei problemi degli altri senza avere le idee chiare in casa è curioso".