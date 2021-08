La Lega dice non agli esercenti sceriffi controllo green pass

«Delegare ristoratori, baristi e gestori di locali a verificare documenti - dice il Capogruppo Andrea Manfrin, primo firmatario dell'iniziativa - è qualcosa che sfugge ad ogni logica. Abbiamo voluto rispondere ai tanti quesiti posti a livello locale e nazionale dagli esercenti, poiché siamo convinti che a questi non possano, e non debbano, essere attribuite funzioni tipiche dei pubblici ufficiali, con i conseguenti rischi.»

L'interrogazione chiede al Governo regionale di replicare quanto già realizzato dalla Regione Piemonte, ovvero interrogare il Garante nazionale della Privacy sull'attribuzione di funzioni tipiche dei pubblici ufficiali ai gestori privati in relazione alla titolarità di identificare i propri clienti esigendo l'esibizione dei documenti di identità.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di rispondere ai numerosi dubbi sollevati sia a livello locale nelle scorse settimane, sia nella prima giornata di applicazione della certificazione verde da parte del Presidente nazionale della Fiepet (Federazione italiana esercenti pubblici e turistici) che ha lamentato numerose reazioni scomposte che hanno messo in difficoltà i gestori a cui è stato affibbiato, contro ogni logica il ruolo di agente di pubblica sicurezza. Un ruolo su cui, oltretutto, non sono stati forniti i necessari chiarimenti, a partire dalla questione del controllo del documento per verificare l’identità di chi presenta il Green Pass: a chi tocca, e con quale autorità?

La Lega VdA, in coerenza con quanto espresso più volte, a livello istituzionale e politico, conferma la necessità di chiarezza, auspicando una celere risposta che possa manlevare gli esercenti da attività che nulla hanno a che fare con l'attività commerciale.