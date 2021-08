Batailles Reines: A Issime dominano Pandore, Londre e Monclair

La possente Pandore di Sandro Ronco di Issime si è laureata reina di prima categoria a Issogne e stacca così il biglietto della finale. Con i suoi 668 Kg ha avuto la meglio su Malise anche se pesava quasi 40 chilogrammi in più (710 kg) della stalla di Davide Berlier sceso in bassa valle da Pre Saint Didier. Tra le 22 di prima categoria il terzo e quarto posto sono andati rispettivamente a Queggion (668Kg) di Davide Pierin di Nus e Marquisa (670 kg) di Roberto Iachi di Donnas.

Londre in seconda categoria, su un lotto di 28 iscritte, ha vinto il bosquet superando in finale Liseron. Londre (574 kg) è della stalla di Edy Vacher di Fontainemore, mentre Liseron (568kg) di Ernesto Lazier di Lillianes. Terzo e quarto posto bel combattimento tra Belville (566. kg) di Valentina Ducliar di Champorcher ha dovuto ammainare bandiera e Fortuna (535 kg. di Camillo Pecco di Gressoney Saint Jean.

Monclair (foto in basso) di Andrea Clerin di Pont Saint Martin ha dominato in terza categoria alla quale era iscritte 28 bovine. Con i suoi 520 kg ha avuto la meglio su Princesse (518 kg) della stalla Borrettaz di Gressan. Marmotta (515 kg) di Camillo Pecco ha battuto per il terzo e quarto posto Caloppa (500 kg) di Alfredo Girod di Fontainemore.

Imbattibile, di Alfreda Tillier, con 750 kg è stata la reina del peso.

Prossimo appuntamento in notturna il 15 agosto ad Aosta

CALENDARIO ATTIVITA’ 2021

Coerentemente con quanto definite nel protocollo approvato, le manifestazioni si terranno in un’area delimitata e il numero massimo di spettatori consentito è di 1000 persone.

Estate

domenica 25 luglio-Etroubles

domenica 1 agosto–Valtournenche

domenica 8 agosto–Issime/ Montjovet

domenica 15 agosto (notturna) -Aosta

domenica 22 agosto-Brusson

domenica 29 agosto - La Thuile/Petit Saint Bernard Autunno

sabato4settembre-Valgrisenche

domenica 12 settembre-Nus/Saint-Barthélemy

sabato18settembre –Valpelline/Sarre

domenica 26 settembre–Brissogne

domenica 3 ottobre-Antey Saint André

domenica 10 ottobre-Charvensod

domenica17 ottobre-Fénis / Verrayes

domenica 23 ottobre–5^Confronto Interregionalee Combat 2ème veau

domenica 24 ottobre-64ème Finale Régionale