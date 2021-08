S'inaugura mercoledì ai piedi del Bianco il nuovo sentiero di 'mobilità lenta'

Sarà inaugurato alle ore 11 di mercoledì 11 agosto, con una breve cerimonia, il nuovo sentiero dedicato alla mobilità lenta tra La Palud e Lavachey, nella val Ferret a Courmayeur.

L'inaugurazione si terrà in località Praz-Moulin, all'imbocco del nuovo percorso del sentiero che, dedicato a biciclette e pedoni, ha uno sviluppo di 6 chilometri di cui un chilometro costruito ex novo.



"Courmayeur inaugura il sentiero - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - nell'ottica di uno sviluppo di località sempre più votato alla salvaguardia dell'ambiente e per una mobilità dolce e sostenibile sempre più concreta".