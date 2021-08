Hai un bar o un ristorante nel comune di Aosta?

Sabato 21 agosto 2021 permetti ai tuoi clienti di ottenere in regalo un esclusivo oggetto di artigianato aderendo all’iniziativa.

L’iniziativa prevede infatti un regalo per chi spende sabato 21 agosto almeno 100 € in tutta Aosta.

COME FUNZIONA? Chi effettua nella giornata di sabato 21 agosto almeno due spese (di cui una in un’attività di ristorazione: bar, ristoranti, pizzerie, pub..) per un totale minimo di 100 euro in qualsiasi attività aderente nel comune di Aosta (cerca la locandina nelle vetrine per sapere quali sono le attività che partecipano), presentando scontrini e ricevute, entro le h 20 della stessa giornata, presso uno dei tre punti informativi allestiti in città (Piazza Chanoux, Places des Franchises e Viale Conte Crotti) potrà scegliere un esclusivo REGALO di artigianato locale (oggetti disponibili fino ad esaurimento scorte).

Abbiamo quindi bisogno di te e della tua partecipazione all’iniziativa.

Per ogni informazione aggiuntiva non esitare a contattarci

016540004

366.5942478

associati@ascomvda.it