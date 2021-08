Vaticano, nasce il Patto Cattolico Globale sulla famiglia

Un programma condiviso di azioni per promuovere la famiglia alla luce della Dottrina sociale della Chiesa. Questo si propone di essere il Patto Cattolico Globale sulla Famiglia, progetto avviato in questi giorni e in occasione dell’Anno “Famiglia Amoris Laetitia” indetto da Papa Francesco. A promuoverlo sono il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (DLFV) e la Pontificia Accademia delle Scienze Sociali (PASS), con la collaborazione del CISF (Centro Internazionale Studi Famiglia).

Al centro del progetto ci saranno - secondo il comunicato diffuso oggi - le Università cattoliche di tutto il mondo attraverso i rispettivi Centri Studi e Ricerche sulla famiglia che raccoglieranno materiale di studio sulla rilevanza culturale e antropologica della famiglia, con particolare riguardo per le relazioni familiari, il valore sociale della famiglia e le buone pratiche di politica familiare a livello internazionale.

I lavori del Patto saranno presentati nell’ambito di un evento conclusivo, prima dell’Incontro Mondiale delle Famiglie previsto nel giugno 2022.

Il Papa annuncia l'Anno dedicato alla "Famiglia Amoris laetitia"

