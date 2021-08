Va in scena domenica 8 agosto 'Vini in Vigna'

A causa del maltempo che come previsto si è abbattuto sulla Valle, la manifestazione "Vini in vigna", che si doveva tenere oggi, sabato 7, è stata rimandata a domani domenica 8 agosto a causa del previsto maltempo. "Regole di fruizione e orario restano le stesse", spiega la Vival, l'associazione dei viticoltori della Valle d'Aosta. L'appuntamento è ad Aosta, nel vigneto dell'Hospice dell'Insitut Agricole Régional, in località La Rochère, dalle 17 alle 20. Acquistando, al costo di 20 euro, un calice con pochette, sarà possibile degustare tutti vini proposti.



Saranno presenti 19 tra cooperative, aziende e singoli produttori. Dal capoluogo sono presenti l'Institut Agricole Régional, la Maison D&D e Ottin; dall'Alta Valle, la Cave Mont Blanc, Maison Vevey ed Ermes Pavese di Morgex e La Salle, Lo Triolet di Introd; la Cave des Onze Communes di Aymavilles; Le Grain, Di Barrò e Pellissier Wine di Saint-Pierre; le aziende Clos Blanc e Le Clocher di Jovençan; la Cave Gargantua di Gressan; Grosjean Vins e Rosset Terroir di Quart; La Crotta di Vegneron di Chambave; La Vrille di Verrayes; la cantina Piantagrossa di Donnas.