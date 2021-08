24° Gran Paradiso Film Festival: Prossimi appuntamenti

Immagini di natura vicina e lontana nei film in concorso al 24° Gran Paradiso Film Festival

Dalle valli del Gran Paradiso la 24ma edizione del Gran Paradiso Film Festival apre finestre su tutto il mondo: lo fa tramite i 10 lungometraggi iscritti al Concorso Internazionale, documentari d’autore e grandi produzioni internazionali che, con immagini poetiche e suggestive, fanno viaggiare gli spettatori alla scoperta delle meraviglie naturali di tutto il pianeta. Le 10 opere che concorrono per vincere lo “Stambecco d’Oro” e lo “Stambecco d’Oro Junior” vengono proiettate in questi giorni e fino al 6 agosto a Cogne a “La Maison de la Grivola” - sia di sera sia nelle repliche mattutine -, a Rhêmes-Notre-Dame nelle giornate dal 4 all’8 agosto ed in fine sul web dal 6 all’11 agosto nel GPFF Online, la sezione in cui concorrono lungometraggi e cortometraggi. Eccezionale è la presenza quest’anno, tra i film in concorso, del primo premio Oscar ad aver mai partecipato al Gran Paradiso Film Festival: My Octopus Teacher di Pippa Ehrlich, premiato come miglior documentario nel 2021. Il film narra dell’incredibile amicizia tra un uomo e un polpo regalando un ritratto intimo dell’intesa fra uomo e animale, con scene di pericolo, drammi ed emozioni laceranti.

GPFF a Valsavarenche

Domenica 8 agosto il GPFF sarà a Valsavarenche. Si inizia alle 18 con la proiezione dei cortometraggi in concorso al "Cortonatura", per proseguire poi, alle 21, con la sezione "GPFF OFF": proiezione del film "Gran Paradiso" di Paolo Sodi, dell'"Intervista in quota" nella Valsavarenche ai Gran Paradiso Ambassador Anne ed Erik Lapied e del loro film "Le temps d'une vie".