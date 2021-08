Aosta: Affido di gara per la concessione del Caffé Nazionale

E' stato pubblicato nella sezione 'Albo pretorio online' del sito Internet comunale, accessibile all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/il-comune/atti-amministrativi?albo=pubblicazioni, l’avviso di gara per l’affidamento in concessione dell’attività commerciale nel locale di proprietà comunale in piazza Chanoux, 9 denominato Caffè Nazionale.

La riapertura sarà previa realizzazione, a cura del futuro concessionario, di alcuni interventi di manutenzione straordinaria.

Il locale – che risulta annoverato tra i 'Locali Storici d’Italia' e, come tale, è oggetto di tutela artistico-culturale - occupa parte del piano terreno e del piano interrato del Palazzo Civico oltre a un’area esterna di 200 mq retrostante l’esercizio commerciale, situata sul lato Nord.

L’immobile sarà concesso e affidato completo di arredi e attrezzature. L’oggetto dell’affidamento è la gestione di un’attività di somministrazione di cibi e bevande e attività correlate. La durata della concessione varierà da un minimo di 15 a un massimo di 25 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto. È previsto un unico importo a base d’asta relativo al canone annuo che dovrà essere pari o superiore a 81.600 euro + Iva.

L’Amministrazione comunale per agevolare il futuro concessionario ha previsto che tale importo non sarà computato per i primi tre mesi di contratto, e che verrà ridotto al 10% del totale per i successivi 33 mesi.

La documentazione di gara, unitamente a quella tecnica, è reperibile sul sito Internet comunale all’indirizzo https://www.comune.aosta.it/servizi-online/bandi-di-gara-e-contratti/servizi , ed è anche in visione all’Ufficio Patrimonio in piazza Chanoux n. 1.

Gli interessati dovranno inviare la propria offerta entro le ore 12 di venerdì 29 ottobre 2021, secondo le modalità di presentazione descritte nell’avviso pubblicato sul sito Internet comunale, a cui si rimanda anche per ogni ulteriore informazione relativa alla procedura e al bene oggetto della stessa.

A tale proposito, si segnala che per partecipare alla procedura stessa, il concorrente dovrà certificare la conoscenza dell’immobile previa esecuzione di un sopralluogo da effettuarsi entro il prossimo 30 settembre.