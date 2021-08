IL VERO RUOLO DELL’ASSICURATORE

Qual è il lavoro dell’assicuratore?

Mi sono reso conto che molte persone non hanno consapevolezza e conoscenza di qual è il reale lavoro dell’assicuratore.

Nella sostanza non sanno di ciò di cui si occupa tutti i giorni.

E molta responsabilità è proprio della categoria che rappresento, presi come siamo da mille incombenze quotidiane per assisterli al meglio, non ci siamo mai concessi il tempo per spiegarlo in modo chiaro.

L’assicuratore professionista è colui che aiuta le persone a non andare mai in difficoltà finanziaria durante il lungo ciclo della vita.

E’ quel professionista che aiuta i propri le persone a non entrare in una crisi economica e finanziaria irreversibile nonostante i gravi e certi imprevisti della vita.

Mi rendo conto che per la maggior parte delle persone questa definizione si discosta molto dall’idea che si ha del lavoro dell’assicuratore, spesso figura legata solamente alla polizza per l’auto o a quella per la casa.

Il compito primario di un assicuratore, invece, è quello di evitare che le persone finiscano letteralmente in mezzo alla strada al verificarsi di determinati accadimenti.

Per fare al meglio questo lavoro, è necessario individuare e quantificare tutti quei rischi che, qualora dovessero capitare , hanno conseguenze molto gravi per il bilancio economico di una famiglia, di una azienda o molto più semplicemente di una persona.

Individuare i rischi vuole anche dire mettere nelle condizioni ogni singola persona di decidere in piena autonomia se e in che maniera intervenire.

I rischi sono tanti ma voglio evidenziare quelli a maggior impatto economico:

1) rischi che impattano sulla diminuzione delle entrate

2) rischi che provocano la perdita dei beni

3) azioni che causano la perdita dei risparmi

4) conseguenze del blocco successorio

Questa divisione facilita il lavoro di individuazione e quantificazione e aiuta la persona a decidere esattamente quali rischi si possono attenuare, quali eliminare e quali trasferire.

Il lavoro dell’assicuratore richiede quindi una analisi e una raccolta approfondita di tutte le informazioni sulla vita privata e professionale delle persone. La persona grazie al lavoro dell’assicuratore sarà più consapevole su tutti i rischi a cui è esposta, ma anche sul loro impatto economico se si dovessero verificare.

In sintesi il lavoro dell’assicuratore è quello di aiutare le persone e metterle nelle condizioni migliori di poter scegliere consapevolmente e di assumersi la responsabilità del proprio futuro e quello della propria famiglia.