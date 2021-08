Se non si scarica, Green Pass sostituito da attestazioni di guarigione e test molecolari

Primo giorno di Green Pass e primi disagi tra le migliaia di utenti che oggi hanno cercato di scaricare il 'passaporto Covid' senza riuscirci pur avendone titolo.

L'assessorato regionale della Sanità corre ai ripari quanto meno sul piano della comunicazione e, in relazione alle numerose richieste di informazione pervenute in queste ore, informa che sul sito internet della Piattaforma nazionale per l’emissione, il rilascio e la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 (www.dgc.gov.it) viene precisato che per un periodo transitorio le documentazioni attestanti l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dall’infezione o l'esito negativo di un test molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore antecedenti avranno la stessa validità della Certificazione verde COVID-19 / EU digital COVID certificate.

Non è dato sapere per quanto tempo tali documenti diversi dal Green Pass resteranno validi ovvero quando sarà possibile a tutti accedere al rilascio della 'carta verde'.