LETTERA DEL PRESIDENTE AGLI ASSOCIATI DI CONFCOMMERCIO VDA

Caro collega,

Mercoledì 4 agosto abbiamo inviato una newsletter “Speciale Green Pass” a tutti i pubblici esercizi contenente le procedure da mettere in atto, pubblicate anche sul sito e sui social.

La categoria è sorpresa e amareggiata, ancora una volta i luoghi della ristorazione sono individuati come fonte di contagio.

Non manca, però, il senso di collaborazione e prevale la volontà di rispettare le regole anche se avrebbe avuto più senso attendere fino a fine settembre, quando sarà più facile per tutti poter terminare il ciclo vaccinale.

Confidiamo che la stagione estiva possa ugualmente terminare nel miglior modo possibile, mentre ci auguriamo che il Ministero faccia chiarezza su incongruenze ancora evidenti, come quella dei vaccini all'estero non riconosciuti; i pubblici esercizi hanno pagato più di ogni altro settore nei sedici mesi della pandemia, sia in termini di perdita di fatturati che in termini di posto di lavoro.

Sicuramente tutti insieme supereremo anche questo ennesimo balzello imposto dal Governo centrale, con dignità e con la serietà che ha sempre contraddistinto la nostra categoria, che non dimentichiamocelo mai, è il motore economico della nostra regione e il fiore all’occhiello dell’offerta turistica valdostana.