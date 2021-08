MONTAGNA VDA: Macine di Valmeriana (Pontey)

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Cammino Balteo

Il Cammino Balteo è adatto per le mezze stagioni, adesso ormai siamo in piena estate e sono consigliabili le escursioni in alta montagna.

Riprenderemo la descrizione delle singole tappe in autunno.

Macine di Valmeriana (Pontey)

La visita alle macine di Valmeriana è uno dei percorsi più caratteristici della Valle d'Aosta.

Le pendici del Monte Barbeston sono caratterizzate dalla presenza di una roccia che grazie alle sue particolari proprietà è stata sfruttata fin dall'antichità per la produzione di macine da granaglie e di pentole in pietra ollare.

Questi resti di macine si trovano a centinaia, sia nel terreno che ancora abbozzate nelle pareti di roccia o nelle grotte.

L'ambiente magico, la disponibilità di tantissime macine e la stupenda vista sul fondovalle e sul Cervino rendono questa escursione indimenticabile.

Il Comune di Pontey ha investito negli anni scorsi per effettuare alcuni interventi di sistemazione dei sentieri e di segnaletica che hanno reso decisamente più fruibile il luogo.

Il percorso descritto prevede un itinerario ad anello però è anche possibile rientrare lungo lo stesso tracciato di salita.

Consigliabile avere una torcia elettrica per la visita della grotta più elevata.

Per quattro sabati (7, 14, 21 e 28 agosto) è possibile accedere in auto all'alpe Valmeriana con l'accompagnamento gratuito di una guida.

http://www.comune.pontey.ao.it/tour-delle-macine-della-valmeriana-2/

Per scheda completa dell'escursione, cartina, galleria immagini, tracciato GPS cliccare su:

https://www.montagnavda.it/escursioni-gite/le-macine-di-valmeriana/100