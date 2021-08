In attesa della Foire d'été in piazza Chanoux ad Aosta ha aperto l'Atelier des metiers

Inaugurato nel rispetto delle norme anti Covid l'Atelier des Métiers, padiglione dei professionisti dell'artigianato valdostano di tradizione in piazza Chanoux ad Aosta che fa da antipasto alla 52esima edizione della Foire d'Été, che invaderà sabato le vie del centro di Aosta con 300 espositori.

L'Atelier des métiers, con l'esposizione e la vendita dei prodotti di artigianato valdostano di tradizione, sarà aperta fino a domenica 8 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 20.30. Sono esposti sculture, giocattoli, oggetti per la casa torniti o intagliati, mobili, stufe in pietra, oggetti in ferro battuto, pizzi al tombolo di Cogne, tessuti in lana di Valgrisenche e in canapa di Champorcher, calzature tradizionali della valle del Lys, accessori di abbigliamento in cuoio, costumi tradizionali e lavorazioni in ceramica, rame, vetro, oro e argento.



A partire da domani, venerdì 6 agosto, per accedere al padiglione sarà necessaria la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19, il cosiddetto "green pass", perché lo spazio chiuso, secondo la Regione, "presenta una vera e propria natura fieristica nell'ambito della manifestazione".