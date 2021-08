SAISON CULTURELLE CINEMA le rêve – la lumière – la vie

MARTEDÍ 10 AGOSTO 2021 ore 16 – 18.45 - 21.30

Palm Springs – Vivi come se ci fosse un domani di Max Barbakow

con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons

USA 2020 – 90 min

Lo spensierato Nyles e la damigella d'onore Sarah si incontrano per la prima volta al matrimonio della sorella di lei, a Palm Springs. Nyles decide di salvare Sarah da una figuraccia, improvvisando al posto suo il discorso del brindisi. I due si ritrovano costretti a rivivere per sempre la giornata del 9 novembre e alla ricerca di una soluzione, che ponga fine al trascorrere per tutta la vita una giornata perfetta... Una commedia romantica che ritrae la generazione dei trentenni, che si sente perduta e che rifugge le responsabilità.

Sundance Film Festival 2020

MERCOLEDÍ 11 AGOSTO 2021 ore 16 – 18.45 – 21.30

In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon di Tyler Nilson, Michael Schwartz

con Shia LaBeouf, Dakota Johnson

USA 2019 - 97 min

Zak ha 22 anni e vive in una casa di cura per anziani ed è affetto dalla sindrome di Down. Quando finalmente il ragazzo riesce a darsi alla fuga, il destino lo mette sul cammino di Tyler, pescatore di granchi inseguito da un compratore a cui deve dei soldi. Brusco e tormentato, Tyler si prende cura di Zak e decide di portarlo con sé nel suo viaggio verso la Florida, facendo tappa alla scuola di wrestling dove Zak spera di incontrare il suo idolo Salt Water Redneck. Un road movie e racconto di formazione commovente che ci permette un po' di sognare...

GIOVEDÍ 12 AGOSTO 2021 ore 16 – 18.45 – 21.30

Estate '85 di François Ozon

con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Valeria Brun Tedeschi

Francia 2020, 100 min

Ambientato nell'estate del 1985 in Normandia, seguiamo la vicenda del sedicenne Alexis, un giovane chiuso in se stesso e con fisso nella mente il pensiero della morte. Un giorno il ragazzo decide di uscire in mare, ma l'imbarcazione su cui viaggia si rovescia e Alexis rischia di annegare, quando David, di 18 anni, lo salva. Alexis inizia a trascorrere tutte le sue giornate insieme a David e tra i due nasce una profonda amicizia, che sembra diventare qualcosa di più... Una storia sentimentale adolescenziale che nasconde un animo scuro.

Roma Film Festival 2020 – Premio del Pubblico