XXVII Concorso Mieli della Valle d’Aosta: Presentazione dei campioni entro martedì 31 agosto

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che sono aperte le iscrizioni al Concorso Mieli della Valle d’Aosta, giunto quest’anno alla sua XXVII edizione.

Gli apicoltori interessati a partecipare devono consegnare i propri campioni di miele entro le ore 14 di martedì 31 agosto 2021 al laboratorio di analisi dell’Assessorato, in Località La Maladière 39 a Saint-Christophe (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 14).

I campioni saranno distribuiti in sei categorie: millefiori, rododendro, tarassaco, tiglio, castagno e melata. È anche possibile conferire campioni di miele monoflorale di tipologia diversa, purché prodotti in Valle d’Aosta. Ogni apicoltore può presentare più campioni anche se appartenenti alla stessa categoria, purché prodotti in zone diverse.

La premiazione del concorso è prevista nell’ambito della Sagra del miele e dei suoi derivati, a Châtillon, domenica 31 ottobre.

Il Regolamento, la Scheda di iscrizione al concorso e il Modulo di campionamento sono disponibili sul sito della Regione al seguente link

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>agricoltura/per_gli_<wbr></wbr>agricoltori/apicoltura/<wbr></wbr>concorsomieli_i.aspx oppure presso il laboratorio dell’Assessorato. Per ulteriori informazioni, contattare i tecnici dell’Ufficio apicoltura ai numeri 0165 275292/98 - 366 5622363.