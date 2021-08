Per gli impianti di risalita valdostani in arrivo 35 milioni di euro

Commenti positivi e di attesa alla decisione con la quale, come anticipato ieri nel tardo pomeriggio da Aostacronaca.it, la Commissione Europea ha approvato, nell’ambito della normativa Ue sugli aiuti di Stato, una misura italiana da 430 milioni di euro (contenuta nell’art.2 del DL Sostegno) per risarcire i gestori degli impianti di risalita per i danni subiti a causa delle misure restrittive introdotte dal Governo italiano per limitare la diffusione del contagio e far fronte all’emergenza pandemica tra il 4 dicembre 2020 e il 30 aprile 2021.

“Il via libera da parte dell’Unione europea agli aiuti destinati ai gestori degli impianti di risalita italiani – commenta Luigi Bertschy, vice presidente della Giunta e l’assessore allo Sviluppo economico, Formazione e Lavoro (nella foto) - è una notizia importante che consente al settore di programmare con maggiore serenità l’avvio della prossima stagione e gli investimenti futuri”.

Secondo il vice presidente la stima delle risorse destinate alla Valle d’Aosta è ancora in corso ma è ipotizzata un’assegnazione alla nostra regione di più di 35 milioni di euro che rappresenta, rimarca Bertschy “un segnale significativo di attenzione da parte del governo, in particolare del ministro Massimo Garavaglia, ai problemi della montagna e nello specifico al settore degli impianti di risalita”.

Di grande successo che premia il “lavoro fatto da gennaio ad oggi a fianco del Governo e in particolare con il Ministro Garavaglia” parla l’Associazione Nazionale Esercenti Funiviari. Per Valeria Ghezzi, presidente Anef, “è stato riconosciuto anche dalla Commissione Europea il danno economico alle imprese dalle misure per il contrasto alla pandemia”.

Ora serve un decreto attuativo che permetta l’erogazione di questi fondi con la massima urgenza, ci sono ormai molte aziende in una grave crisi di liquidità che meritano di essere aiutate e che hanno il diritto di ricevere il giusto indennizzo per il danno subito. Si tratta, infatti, di risorse indispensabili per permettere agli impianti di procedere con gli investimenti necessari e arrivare così pronti alla prossima stagione invernale, che sarà decisiva per la ripresa delle nostre montagne e di tutte le attività economiche correlate.

Gli impianti di risalita sono stati senza dubbio i più penalizzati dai provvedimenti anticovid emanati da Governo centrale. Penalizzati in termini di incassi perché sono rimasti pressoché chiusi ma danneggiati anche gli addetti che sono stati lasciati a casa così come tanti altri lavoratori del commercio e della ristorazione.

Dopo un anno di sacrifici il vice presidente della Giunta, nonché assessore regionale al Sviluppo economico, Formazione e Lavoro, Luigi Betschy, vuole far trovare il comparto pronto alla ripartenza con il ponte dell'Immacolata dell'8 dicembre. E per preparare strategie e strutture l'assessore ha riunito ieri il primo tavolo di lavoro sulla preparazione dei comprensori sciistici, in vista della prossima stagione invernale 2021-2022.