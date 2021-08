A Issogne s'inaugura domani il Monumento ai Caduti della 'Brigata Garibaldi'

Sarà inaugurato venerdì 6 agosto, alle 21, il rinnovato Monumento ai caduti della 176esima Brigata Garibaldi "Antonio Gramsci", nella piazza di Issogne.

Il 26 ottobre 1947 venne inaugurato nella piazza principale del comune dell'envers il monumento dedicato ai caduti della 176esima Brigata Garibaldi che aveva operato nella zona. Fu proprio un gruppo di antifascisti di Issogne che costituì il primo nucleo di quella che diventerà la 176esima Brigata. Durante i lavori di ripavimentazione e riallestimento della piazza il monumento e gli altri elementi della piazza sono stati tolti. Il monumento è stato rinnovato e posto nello stesso sito originario, scelto allora dai partigiani stessi.



La cerimonia è organizzata dall'Anpi, l'Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia, che ringrazia l'amministrazione comunale di Issogne "per l'attenzione posta nei confronti del monumento e per aver collaborato nell'organizzazione della serata. Dopo la cerimonia, sarà proposto lo spettacolo "Mucche ballerine", inserito nel calendario di "Teatro in posti Insoliti della Valle d'Aosta".