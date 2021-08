PAS ‘nécessité d'exiger l'autodétermination pour agir dans l'intérêt du Val d'Aoste’

Pays d'Aoste Souverain après près d'un an et demi d'urgence sanitaire décrétée par l'Etat italien

- conscient de la difficulté à gérer l'urgence dans les premiers mois

- ayant reconnu que l'Etat italien n'a garanti aucun “ristoro”, sinon négligeable , des catégories les plus pénalisées par les confinements

- compte tenu de l'attitude oppressante et inadéquate du gouvernement italien sur l'économie de la montagne l'hiver dernier

- vu l'arrogance absolue comme conséquence d'une prosopopée ignorante sur les paramètres sanitaires/protocoles Covid en Vallée d'Aoste

S’ABSTIENT des analyses relatives aux inoculations de sérums préventifs EXPRIME SON DÉSACCORD SUR L’IMPOSITION DU PASSEPORT SANITAIRE

- non garant de l'endiguement de la propagation du virus

- pesant uniquement sur le principal moteur de l'économie valdôtaine: le tourisme.

- imposant un rôle de contrôleur à des personnes non juridiquement qualifiées - causant de difficultés économiques et sociales de tous ceux qui opèrent dans le secteur culturel et artistique avec toutes les activités qui s'y rapportent

- discriminatoire entre les étudiants, les enseignants et les professionnels de la santé.

Ceci dit, Pays d'Aoste Souverain INVITE tous les Valdôtains et ceux qui fréquentent notre Vallée à se comporter avec prudence selon la situation.

Pays d'Aoste Souverain NOTE, si ce n'est pas encore évident, la nécessité d'exiger l'autodétermination pour agir dans l'intérêt du Val d'Aoste.