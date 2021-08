Aosta: Raccolta rifiuti sospesa in centro storico per Foire Eté

In occasione della 52ª edizione della Foire d’Eté, in programma sabato 7 agosto, il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani per le utenze non domestiche (“porta a porta” nel centro storico) verrà sospeso.

Pertanto, nella giornata di sabato 7 agosto è assolutamente vietata l’esposizione del cartone e dei cassonetti per la raccolta della frazione organica da parte degli utenti del servizio.

Il servizio di raccolta 'porta a porta' nel centro storico riprenderà regolarmente lunedì 9 agosto.