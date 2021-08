Massimo Occhiena nuovo presidente Commissione Paritetica

E' il 53enne torinese Massimo Occhiena, professore di Diritto amministrativo all'Università di Sassari, il nuovo presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione Valle d'Aosta.

È stato eletto nella seduta di insediamento che si è tenuta ieri pomeriggio, martedì 3 agosto, in videoconferenza. Occhiena succede a Roberto Louvin, professore di Diritto pubblico comparato all'Università di Trieste e già presidente della Regione Valle d'Aosta. Per consuetudine, la presidenza della Paritetica è alternata tra componenti di nomina regionale e di nomina statale; la Regione aveva chiesto di poter indicare il presidente, e per questo i tre componenti di nomina regionale (i senatori Albert Lanièce, Gianclaudio Bressa e Barbara Randazzo, professoressa di Diritto costituzionale all'Università di Milano) si sono astenuti durante la votazione.

Della Paritetica fanno parte anche Emily Rini e Mauro Silvestri, come Occhiena di nomina ministeriale.