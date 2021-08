“Il futuro dell'Europa e lo stato di Diritto": incontro con l'europarlamentare della Lega

Venerdì 6 agosto si svolgerà ad Aosta il convegno “Il futuro dell'Europa e lo stato di Diritto", un confronto sui temi della giustizia dedicato all'Europa e allo stato di diritto. L’evento organizzato dall’europarlamentare Alessandro Panza si terrà presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc a partire dalle ore 19.

All'incontro organizzato ad Aosta saranno affrontati in particolare i temi relativi a una visione della giustizia europea raffrontata alla giustizia italiana.

Ad accompagnare l'europarlamentare Panza sarà il Segretario della Lega Vallée d’Aoste Marialice Boldi: «È un onore - commenta il Segretario Boldi - avere con noi l’amico Alessandro Panza che, da sempre, cerca di portare in Europa anche la voce della Valle d’Aosta e di tutte le terre alte. Parlare insieme a lui di giustizia, in questo momento particolare che ci vede impegnati nella campagna di raccolta firme per il referendum, sarà l’occasione per affrontare i problemi che affliggono da troppo tempo la giustizia italiana».