Dal Codacons un'assicurazione gratuita per incentivare la vaccinazione

Per spingere i cittadini della regione a vaccinarsi contro il Covid e convincere quella fetta di popolazione ancora restia alla vaccinazione per paura di possibili effetti collaterali e reazioni avverse, il Codacons lancia anche in Valle d’Aosta e Canavese una polizza assicurativa gratuita che coprirà eventuali danni legati alla somministrazione del vaccino.

Assicurazione

Spiegano da Codacons: «Oggi 30,5 milioni di italiani, il 56,58% della popolazione sopra i 12 anni, hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid. È molto ma non è abbastanza, e occorre convincere quella platea di cittadini che ancora oggi, non per questioni ideologiche ma per paura di possibili effetti negativi sul fronte della salute, è indecisa sulla vaccinazione».

Per tale motivo il Codacons lancia anche in Valle d’Aosta una campagna in favore della vaccinazione, regalando una polizza assicurativa gratuita a chi in Regione si iscriverà (al costo ridotto di 10 euro al posto dei 50 euro della normale tessera di iscrizione) presso la sede locale di Aosta e di Ivrea (TO). Si tratta nel dettaglio di una copertura assicurativa offerta da Intesa Sanpaolo RBM Salute che prevede indennizzi a favore degli assicurati nel caso di:

reazione avversa al vaccino senza ricovero

reazione avversa al vaccino con ricovero

contagio da COVID-19 post vaccino con ricovero, oltre ad un’indennità per ricovero in terapia intensiva/sub-intensiva.

Uno “scudo” che permette di affrontare la vaccinazione ed eventuali reazioni avverse, e che sarà attivato automaticamente in favore degli iscritti senza alcun ulteriore adempimento, i quali oltre a tutti i servizi offerti dal Codacons (informazione,consulenza,assistenza.) potranno beneficiare di una copertura assicurativa. Una iniziativa che mira a fornire maggiore serenità ai cittadini e a sostenere la campagna vaccinale operando concretamente sugli indecisi