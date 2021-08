FIPE-CONFCOMMERCIO VDA VUOLE CONFRONTARSI E DIALOGARE CON IL COMUNE DI AOSTA SULLA REVISIONE DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO DEL COMUNE DI AOSTA

Il primo luglio scorso la Giunta comunale di Aosta ha adottato l'aggiornamento del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) della Città di Aosta.

Fipe-Confcommercio esprime “grande preoccupazione per le numerose attività commerciali che saranno messe in gioco dal nuovo piano che, a quanto è dato a sapere, verranno interessate dall’ampliamento delle ZTL, dal divieto di accedere in auto nel perimetro della cinta muraria, dall’eliminazione di numerosi stalli, dall'impossibilità di istallare o ampliare i dehors e dall’aumento della tariffa oraria nei parcheggi blu.

“Prendiamo atto – spiega Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA – della grande sfida che ha lanciato la Giunta del Sindaco Gianni Nuti che vuole dare impulso a modelli innovativi di mobilità sostenibili da integrare agli strumenti di pianificazione capaci di tutelare l’ambiente e migliorare la qualità della vita dei cittadini di Aosta, ma è necessario anche saper conciliare quelle esigenze di sviluppo e interconnessione del territorio ad un modello di trasporto integrato e sostenibile”.

Per queste ragioni Confcommercio VdA ha chiesto un confronto con la Giunta Comunale che porti a soluzioni condivise e che siano volute dai cittadini e non imposte dall’alto come è avvenuto in passato.

“Proponiamo – sottolinea Dominidiato - l’istituzione di gruppi di lavoro che si occupino di mobilità ciclabile, mobilità casa-scuola, scuola - centri sportivi, mobilità casa-lavoro, centro storico/ZTL/aree di sosta, accesso al centro storico, logistica cittadina, mobilità per le categorie fragili/portatori di disabilità, mobilità turistica, trasporto pubblico locale, logistica, città - funivia Aosta-Pila.

“Il coinvolgimento della cittadinanza e delle categorie interessate – sottolinea ancora Dominidiato – favorirà lo scambio di idee che aumenterà le conoscenze in possesso dei professionisti che l’hanno redatto e degli Amministratori stessi che l’hanno adottato. Tutto questo – conclude Dominidiato – per favorire l’integrazione e la complementarità nel rispetto di criticità, esigenze e bisogni specifici; non bisogna dimenticare che Aosta è una città con un'alta percentuale di Anziani e che è fondamentale dare l’opportunità ad essi e ai turisti di accedere con facilità al centro storico, solo in questo modo la città può attrarre i visitatori”.