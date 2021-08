Aosta: Insediato e già al lavoro il nuovo vertice dell'Aps

"Il lavoro del presidente uscente Antonio Carlo Franco e dalla vicepresidente uscente Antonella Barillà si è svolto in un contesto di estrema difficoltà segnato dalla pandemia, garantendo la continuità e la qualità dei servizi nonostante le continue modifiche dettate dalla decretazione d’urgenza e di questo li ringrazio". Lo ha detto il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, intervenuto nell'assemblea ordinaria della società comunale di servizi Aps spa, durante la quale sono state deliberate le nomine per il triennio 2021/2024, di Matteo Fratini quale nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione e di Andrea Noro e Sara Maria Porta quali membri del CdA della società in house del Comune di Aosta.

Nuti ha ricordato "il processo di modernizzazione" avviato dalla precedente gestione "adottando nel contempo opportune misure di contenimento della spesa".

"Come ho spiegato al dottor Franco - ha detto il sindaco - il cambio al vertice della società non implica in alcun modo un giudizio di merito del suo operato, ma rappresenta la volontà, da parte del Comune di Aosta, di proseguire in una politica efficace di rinnovamento della compagine societaria e della mission aziendale pur nel solco della continuità. Auguro a Matteo Fratini e al suo staff di operare con serenità, trasparenza e spirito di squadra per raggiungere quanto prima gli scopi fissati".

In tal senso, durante l’assemblea sono stati declinati i nuovi obiettivi conferiti al CdA dal socio unico che esplicitano chiaramente la volontà di innovare profondamente le modalità di gestione e di rapporto con i cittadini negli attuali servizi e ampliare il campo di azione di APS, con particolare riferimento alla costituzione di un’unità di progetto per la gestione e l’utilizzo di fondi regionali, statali o comunitari finanziati a seguito di partecipazione a bandi, programmi e piani di sviluppo.