A' Issogne un nouveau monument aux morts pour la Résistence

Le monument aux morts de la 176ème brigade Garibaldi "Antonio Gramsci", entièrement rénové, sera inauguré vendredi 6 août prochain, à 21 heures, sur la place du village d'Issogne. L'hommage au groupe antifasciste très connu dans le village de la Basse Vallée fut inauguré le 26 octobre 1947. Suite au récent repavage et réaménagement de la place, le monument avait été enlevé puis remis à sa place à la fin des travaux d'entretien.



Après la cérémonie d'inauguration, les participants pourront assister au spectacle théâtral « Mucche ballerine », dans le cadre de la revue Insoliti. Conçue par l'association culturelle Altitudes, la pièce mettra en vedette la voix d'Alessandra Celesia, accompagnée de Christian Thoma (hautbois et clarinette basse), Luca Moccia (contrebasse) et Alex Danna (accordéon). La participation est gratuite. L'Association nationale des partisans d'Italie (Anpi) - section Vallée d'Aoste remercie dans une note "l'administration communale pour l'attention portée au monument et à l'organisation de la soirée".