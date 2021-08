Nomine di competenza regionale: avviso pubblico per la presentazione delle candidature per le cariche negli organi sociali della società Finaosta S.p.A.

Le candidature devono essere presentate alla Struttura Segretario Generale della Regione esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo segretario_generale@pec.<wbr></wbr>regione.vda.it, utilizzando la modulistica disponibile nel sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, al link:

https://www.regione.vda.it/<wbr></wbr>amministrazione/nomine/<wbr></wbr>default_i.asp.

Tutte le candidature precedentemente presentate per la società in questione non sono più valide e saranno stralciate dall’Albo delle nomine e designazioni di competenza regionale di cui all’articolo 7 della l.r.11/1997. I soggetti precedentemente inseriti nell’Albo che abbiano interesse alle cariche in questione dovranno ripresentare, per la loro valutazione ai sensi della nuova disciplina statale e regionale, la propria candidatura con le modalità sopra indicate.