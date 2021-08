Alla biblioteca di Courmayeur un agosto di arte e cultura

Dalla filosofia ai reading, passando per la musica dal vivo, la biblioteca di Courmayeur Mont Blanc si accinge ad inaugurare un ricco palinsesto di eventi in programma questo mese.

Primo appuntamento fissato per lunedì 9 agosto, alle 18, nella saletta dei volumi storici della biblioteca, con "Infusi di lettura Special Edition".

La lettrice Amina Magi e l'attore Tommaso Minniti presenteranno Romain Gary, autore del libro "La vita davanti a sé" che ha ispirato il film omonimo con Sofia Loren. Al termine dello spettacolo Diego Bovard racconterà e offrirà gli infusi prodotti dalla sua azienda agricola La Branche, composti con erbe alpine coltivate ed essiccate nelle alture di Morgex. Due i rendez-vous con Café Philo, la rassegna curata dalla filosofa Paola Saporiti.

Martedì 10 agosto incontro su "In caccia di sogni per scacciare l'ansia"; mercoledì 18 agosto si dialogherà su "Megalopsichia: la mia dote per camminare nella vita e in montagna". Entrambi gli incontri si terranno alle 18, sempre nella saletta dei volumi storici della biblioteca.

La sala farà poi da cornice allo spettacolo concerto "Mi mangio un libro", in programma venerdì 20 agosto, alle 18. La lettrice Amina Magi, l'attrice Nicole Vignola e il fisarmonicista Mathieu Grange presentano un reading-concerto che racconta il caffè, nello specifico il caffè della Artari, in una serata in cui saranno offerti assaggi di letteratura e assaggi del prodotto valdostano.

Ultimo appuntamento del mese fissato per sabato 14 agosto, alle 21,15, con "Il passato è presente". Il giornalista Enrico Martinet e il fisico teorico Fabio Truc dialogheranno insieme intrecciando scienza e letteratura, cosmo e poesia. Tutti gli eventi sono a numero chiuso e a prenotazione obbligatoria chiamando il numero 0165 831351.