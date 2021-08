Domani lunedì 2 agosto Saint Eusèbe de Verceil

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 2 agosto

Vercelli, Cattedrale - ore 10.30

S. Messa in onore di Sant'Eusebio

Patrono della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d'Aosta

Martedì 3 agosto

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 4 agosto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 6 agosto

Aosta, Casa della Carità - ore 9.30

Visita al cantiere con i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 17.30

S. Messa nella festa della Trasfigurazione del Signore

Sabato 7 agosto

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.00

Partecipazione all'inaugurazione della Foire d'Été

Cattedrale - ore 18.00

S. Cresime degli adulti

Lunedì 9 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

Le Messager Valdotain ricorda Saint Eusèbe de Verceil

La Chiesa celebra Sant' Eusebio di Vercelli Vescovo

Il primo vescovo del Piemonte nacque in Sardegna tra la fine del III e l'inizio del IV secolo. Durante gli studi ecclesiastici a Roma si fece apprezzare da papa Giulio I che verso il 345 lo nominò vescovo di Vercelli. Qui stabilì per sé e per i suoi preti l'obbligo della vita in comune, collegando l'evangelizzazione con lo stile monastico. I vercellesi vennero conquistati dalla sua arte oratoria: non solo parlava bene, ma esprimeva ciò che sentiva dentro. Si attirò così l'ostilità degli ariani e dello stesso imperatore Costanzo che lo mandò in esilio in Asia insieme a Dionigi, vescovo di Milano. Venne torturato, soffrì la fame, ma nel 362 ebbe finalmente la fortuna di ritornare a Vercelli. Riprese l'evangelizzazione delle campagne, istituendo la diocesi di Tortona. Ma si spinse anche in Gallia, insediando un vescovo a Embrun. La tradizione lo considera anche fondatore di due noti santuari: quello di Oropa (Biella) e di Crea (Alessandria). Nel 371 la morte lo colse nella sua città episcopale, che ne custodisce tuttora le reliquie nel Duomo.

Sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20.56