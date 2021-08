Coppia di moticiclisti investita sulla statale 26 all'Amérique di Quart

E' ricoverata all'ospedale 'Parini' di Aosta - e non si conoscono ancora le sue condizioni cliniche - una giovane rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto verso le 18,15 sulla statale 26 in Regione Amérique a Quart. Era in sella alla moto guidata da un ragazzo che procedeva in direzione Torino; all'altezza del semaforo nei pressi di Motoramerica la coppia di motociclisti è stata investita da un furgone proveniente da Quart che al semaforo stava svoltando a sinistra; i due giovani sono stati sbalzati dalla dueruote e la ragazza ha urtato violentemente l'asfalto, perdendo conoscenza. Sul posto sono giunti in pochi minuti 118, una pattuglia del Nucleo radiomobile dei carabinieri di Chatillon/St-Vincent e i Vigili del fuoco.

Poche ore prima in località Chavonne di Villeneuve il 118 è intervenuto in soccorso del conducente di un'auto che, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro il bordo strada. Sì è trattato di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture.