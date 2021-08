Come scegliere il robot taglia erba

Il robot tagliaerba deve avere caratteristiche specifiche per poter soddisfare le tue esigenze. Le quali è molto probabile tra l'altro che non sono le stesse di tuo cugino o del tuo migliore amico! Questo per dirti di far attenzione ad acquistare un modello solo perché l'amico te lo suggerisce, devi valutare se davvero è adatto alle tue esigenze oppure hai bisogno di qualcosa di diverso. Clicca qui per vedere la lista e i prezzi dei robot tagliaerba oppure continua la lettura di questa guida in modo da capire quali sono gli aspetti del robot che devi davvero prendere in considerazione.

Cos'è il robot tagliaerba

E' un dispositivo di nuova generazione che ha ormai superato il classico tagliaerba a trazione, difficile e pesante da utilizzare. Il robot svolge il suo lavoro in autonomia, risparmiando a noi la fatica. Questo però non è l'unico vantaggio. Ci permette infatti di risparmiare tempo, così da utilizzarlo per altre faccende. Il tutto può essere gestito grazie a dei comandi semplici e intuitivi, di solito controllabili anche da cellulare. Sono dispositivi elettronici sicuri, che bloccano le loro lame per esempio in caso di ribaltamento o sollevamento. E' infatti sicuro anche quando nelle vicinanze ci sono bambini o animali domestici. Infine, non è da trascurare il vantaggio dal punto di vista del rispetto ambientale, decisamente superiore a quelli a benzina!

Come scegliere un robot tagliaerba

Prima di tutto, da valutare c'è la copertura massima, cioè qual è l'ampiezza dello spazio su cui il nostro nuovissimo robot riesce a lavorare. Mai prendere sotto gamba questo aspetto, spesso un po' trascurato perché maggiore è la copertura e maggiore poi è il valore dell'apparecchio. Purtroppo infatti acquistarne uno previsto per una copertura massima ben inferiore al giardino significa non avere la giusta autonomia della batteria, ma nemmeno delle prestazioni di taglio buone, oppure il lavoro previsto non è adatto per esempio al tipo di motore che monta.

Ci sono modelli per esempio che arrivano a coprire fino a 1000 mq, questi comunque rientrano tra i modelli professionali. Normalmente sono sufficienti i modelli che coprono i 500 mq di ampiezza. Per i piccoli giardini ci sono poi modelli economici, pensati per chi non ha bisogno di coprire una superficie più ampia di 100 mq.

Da valutare l'inclinazione massima del terreno, non tutti i robot sanno lavorare su inclinazioni troppo elevate. Normalmente sono un po' tutti adatti per le pendenze non superiori al 35% ma si può arrivare a quelli che falciano anche il 50%,

L'alimentazione e l'autonomia restano uno degli aspetti più importanti da valutare. Oggi quasi tutti i robot montano la batteria agli ioni di litio che è leggera, richiede poco tempo per ricaricare ed è anche maggiormente autonoma. Più è potente la batteria e maggiore è l'autonomia del taglia erba.

Infine analizza il motore. I più economici sono quelli a scoppio, a 2 o 4 tempi, con cilindrate di almeno 12 cc. Ci sono poi i più preformanti che sono elettrici, e hanno una potenza tra i 1.200 e i 1.800 Watt.