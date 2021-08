Tutto questo lasciato per strada al quartiere Cogne. La Giunta avrà un bel da fare a riqualificare il quartiere. Non basterà piantare qualche albero. Serve il famoso cambio di passo richiamato a livello nazionale.

"Non sarà sufficiente - Spiega Laurencet - intervenire sulle infrastrutture, ma come suggerito in Consiglio comunale dal gruppo di Fi che rappresento, si rende necessario intervenire presso le scuole e non solo tornando ad insegnare l'educazione civica"