Indice Rt Covid in lieve peggioramento, rischio moderato in Valle

Come per altre 19 regioni e province autonome, indica per la Valle d'Aosta un rischio moderato la bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss-Ministero della Salute sui contagi Covid. Il dato è in peggioramento rispetto alla scorsa settimana, quando era basso (livello a cui oggi si trova solo il Molise).

L'indice Rt puntuale calcolato al 14 luglio per la regione alpina è a quota 0,56 (la scorsa settimana era a 0), il più basso dopo quello del Molise (0,32).

Il tasso di occupazione dei posti in area medica è dell'1,5%, dello 0% in terapia intensiva.