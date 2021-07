PAPA: Trasformare l'economia della tratta in un'economia della cura

La creatività al servizio del bene, quella che anche il Papa più volte ha chiesto per promuovere la carità, combattendo la cultura dello scarto e promuovendo la tutela dei diritti umani. Dire no allo sfruttamento delle persone, accendere i riflettori su un dramma che riguarda donne ed uomini di ogni Paese è lo scopo dell'odierna Giornata Mondiale contro la Tratta degli Esseri Umani, indetta nel 2013 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e celebrata ogni anno il 30 luglio. Per l'occasione Papa Francesco, in un tweet pubblicato sull'account @pontifex, ha ancora una volta lanciato l'invito a costruire un'economia della cura:

Nella #GiornataMondialecontrolaTratta, invito tutti a lavorare insieme alle vittime per trasformare l’economia della tratta in un'economia della cura. #CareAgainstTrafficking #EndHumanTrafficking #TalithaKum

La cura e il rispetto

La "cura" può fare la differenza. Anche contro la tratta

https://www.vaticannews.va/it/chiesa/news/2021-07/cura-tratta-persone-care-against-trafficking-talitha-kum-suore.html Avere cura del prossimo. Curare chi è ferito, come quei soggetti vittima della tratta delle persone. A quella cura guarda oggi Talitha Kum, la Rete Internazionale della Vita Consacrata contro la tratta di persone. Lo fa promuovendo la campagna "Care Against Trafficking", lanciata una settimana fa e con la quale si vuole dimostrare che la cura può fare la differenza in ogni fase del percorso per combattere la tratta di persone: cura per chi è a rischio, cura per le vittime e cura per i sopravvissuti. Come una goccia d'acqua in un oceano, questa campagna ha già visto fiorire iniziative in ogni angolo del mondo, dal continente asiatico alla Colombia.