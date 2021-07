Oggi sabato 31 luglio saint Germain

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 1° agosto

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 2 agosto

Vercelli, Cattedrale - ore 10.30

S. Messa in onore di Sant'Eusebio

Patrono della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d'Aosta

Martedì 3 agosto

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 4 agosto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 6 agosto

Aosta, Casa della Carità - ore 9.30

Visita al cantiere con i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 17.30

S. Messa nella festa della Trasfigurazione del Signore

Sabato 7 agosto

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.00

Partecipazione all'inaugurazione della Foire d'Été

Cattedrale - ore 18.00

S. Cresime degli adulti

Lunedì 9 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

