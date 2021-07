Domani domenica 1 agosto saint Alphonse de Liguori

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 1° agosto

Cattedrale - ore 7.30

S. Messa

Lunedì 2 agosto

Vercelli, Cattedrale - ore 10.30

S. Messa in onore di Sant'Eusebio

Patrono della Regione Ecclesiastica Piemonte e Valle d'Aosta

Martedì 3 agosto

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienze

Mercoledì 4 agosto

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 6 agosto

Aosta, Casa della Carità - ore 9.30

Visita al cantiere con i Responsabili degli Uffici pastorali diocesani

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 17.30

S. Messa nella festa della Trasfigurazione del Signore

Sabato 7 agosto

Aosta, Piazza Chanoux - ore 10.00

Partecipazione all'inaugurazione della Foire d'Été

Cattedrale - ore 18.00

S. Cresime degli adulti

Lunedì 9 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 13 agosto

La Salle, Chiesa parrocchiale - ore 10.30

S. Messa per la festa patronale di San Cassiano

Le Messager Valdotain ricorda saint Alphonse de Liguori

La Chiesa Sant' Alfonso Maria de' Liguori Vescovo e dottore della Chiesa

Nasce a Napoli il 27 settembre 1696 da genitori appartenenti alla nobiltà cittadina. Studia filosofia e diritto. Dopo alcuni anni di avvocatura, decide di dedicarsi interamente al Signore. Ordinato prete nel 1726, Alfonso Maria dedica quasi tutto il suo tempo e e il suo ministero agli abitanti dei quartieri più poveri della Napoli settecentesca. Mentre si prepara per un futuro impegno missionario in Oriente, prosegue l'attività di predicatore e confessore e, due o tre volte all'anno, prende parte alle missioni nei paesi all'interno del regno. Nel maggio del 1730, in un momento di forzato riposo, incontra i pastori delle montagne di Amalfi e, constatando il loro profondo abbandono umano e religioso, sente la necessità di rimediare ad una situazione che lo scandalizza sia come pastore che come uomo colto del secolo dei lumi. Lascia Napoli e con alcuni compagni, sotto la guida del vescovo di Castellammare di Stabia, fonda la Congregazione del SS. Salvatore. Intorno al 1760 viene nominato vescovo di Sant'Agata, e governa la sua diocesi con dedizione, fino alla morte, avvenuta il 1 agosto del 1787.

Sole sorge alle ore 6,03 e tramonta alle ore 20.56