Dieci nuovi contagi e un solo guarito Covid in Valle

I contagi sono più delle guarigioni, quindi sale a 60 il numero degli attuali positivi al coronavirus nella nostra regione. Rispetto a giovedì scorso sono stati infatti rilevati dieci nuovi contagiati a fronte di 296 persone sottoposte a tampone mentre un solo paziente risulta guarito.

In isolamento domiciliare si trovano 59 pazienti mentre rimane un solo ricoverato all'ospedale regionale Parini, un missionario ottantenne, positivo al rientro dal Senegal, che si trova in area medica. Non ci sono nuove vittime pertanto restano 473 i decessi dall'inizio della pandemia.

E sul fronte della prevenzione la Regione rende noto che il Green Pass sarà obbligatorio per entrare all'Atelier des Métiers ma resterà accesso libero alla Foire d'Eté, la manifestazione estiva dell'artigianato tipico valdostano in programma nelle vie del centro di Aosta sabato 7 agosto dalle 10 alle 18.

A partire dal 6 agosto la verifica del possesso del Green Pass sarà effettuata solo nei confronti di coloro che accederanno al padiglione dell'Atelier des Métiers, area espositiva dedicata agli artigiani professionisti aperto dal 5 all'8 agosto, "in quanto - si legge in una nota - presenta una vera e propria natura fieristica nell'ambito della manifestazione".