Con assestamento bilancio Giunta risponde aspettative valdostani

Il primo assestamento di bilancio 2021 è secondo il Presidente della REgione, Erik Lavevaz, "è una risposta importante anche se si muove nel solco della risoluzione dell'emergenza, ma che destina oltre il 60% di risorse agli investimenti, quindi a una effettiva ripartenza".

C'è chi ha lettop il provvedimento come un "segno verso un ritorno alla normalità che tutti auspichiamo, per ridare quella linfa che la nostra economia aspetta da tempo".

Rispondendo ai vari interventi in aula il Presidente ha detto: "Posso convenire che manchi una visione, una strutturalità: sottolineo che questo è un assestamento, non un bilancio di previsione, che alloca risorse dove ci sono criticità, che alimenta capitoli che hanno necessità di essere rinforzati. Convengo anche che vi sia la necessità di una analisi più compiuta e più generale sulla finanza locale, ma ovviamente non possiamo farlo in questa sede". Lavevaz ha poi ringraziato la Commissione per aver permesso "di approvare questo provvedimento prima della pausa estiva che consentirà di destinare risorse sostanziali sia per gli enti locali, sia alle famiglie.»