Chef au Marché: quattro appuntamenti sul territorio dal 31 luglio all’11 agosto

Da domani sabato 31 luglio e fino all’11 agosto torna l’iniziativa 'Non Solo Show Cooking in Valle d’Aosta–Chef au Marché' con quattro appuntamenti previsti in diverse località della regione.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Coldiretti Valle d’Aosta, l’Unione Cuochi regionale Valle d’Aosta, Slow-food Valle d’Aosta e il supporto logistico dei Comuni in cui si svolgeranno gli appuntamenti in calendario, ha lo scopo di promuovere e valorizzare i prodotti del territorio attraverso la realizzazione di 'amuse-gueule' e piatti d’eccellenza offerti in degustazione con abbinamento di vini locali, e il mercato dei prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli della regione. Ogni appuntamento esporrà un focus sulle diverse filiere, con la presentazione e l’illustrazione dei prodotti DOP, DOC e PAT utilizzati, e il coinvolgimento di tecnici del settore e dei produttori di volta in volta coinvolti. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

“L’iniziativa “Non Solo Show Cooking” è un’importante occasione per promuovere l’enogastronomia regionale in diverse località della regione, nel periodo di massima affluenza turistica estiva – commenta l’assessore all’Agricoltura, Davide Sapinet – in un’ottica di valorizzazione del territorio nel suo insieme".

Il programma ormai consolidato dell’iniziativa "vede l’Assessorato impegnato nella valorizzazione del comparto agricolo e agroalimentare locale - prosegue Sapinet - da una parte attraverso la cucina con chef professionisti, e dall’altra, con il mercato di Coldiretti Valle d’Aosta, nell’intento di far apprezzare le nostre eccellenze a partire dalla produzione sino alla degustazione di amuse gueule accompagnati da vini locali. In questo momento di ripartenza vogliamo continuare a sostenere lo sviluppo del settore agro alimentare anche attraverso il rilancio della qualità dei nostri prodotti da acquistare e degustare non solo in Valle d’Aosta ma, ci auspichiamo, anche nelle diverse città di provenienza dei numerosi turisti presenti”.

In applicazione delle disposizioni di sicurezza derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, dai cinquanta ai sessanta posti a sedere saranno a disposizione di coloro che vorranno partecipare all’iniziativa lasciando il proprio nominativo al momento dell’ingresso nell’area dedicata allo Show cooking, nelle seguenti località, con il seguente calendario e prodotti:

sabato 31 luglio 2021, a Antey-Saint-André, Il tagliere valdostano: formaggi e mocetta di capra abbinati alla dolcezza del miele, Chef Christian Turra, Bistrot de l’Artiste di Valtournenche - mercatino dalle ore 10 alle ore 19 -;

mercoledì 4 agosto 2021, a Pré-Saint-Didier, Tradizioni di montagna: Valle d’Aosta Fromadzo DOP e insaccati del territorio, Chef Paolo Griffa (Stella Michelin) Ristorante Petit Royal di Courmayeur - mercatino dalle ore 15 alle ore 19 -;

sabato 7 agosto 2021, a Rhêmes –Notre-Dame, Eccellenze DOP: la regina del tagliere valdostano, la Fontina DOP e il Valle d’Aosta Jambon de Bosses DOP, Chef Franco Rotella e chef Danilo Salerno, Unione Cuochi della Valle d’Aosta – mercatino dalle ore 10 alle ore 19;