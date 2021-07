Con che coraggio potevamo lasciarla per strada in quelle condizioni?

È bellissima, ma è nata con una rara malformazione e vagava per strada. Il nome tecnico è “atresia anale” e in sostanza non ha lo sfintere. Il suo corpo ha creato una fistola da cui far uscire le feci.

Abbiamo acconsentito e sono partiti gli esami di controllo per poi procedere all'intervento di ricostruzione che, se tutto andrà bene, avverrà la prossima settimana. Bisognerà anche valutare che non abbia altre malformazioni (è in corso l’ecografia).

Per aiutare Neve, per aiutare gli altri, per aiutare chi come noi non si fa guidare dalla razionalità ma dal l'empatia e non stacca mai per dare una mano agli animali in difficoltà.